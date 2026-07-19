Dalıp gitti sözü üzerine... Gözünüz bir noktaya dalıp gidiyorsa sebebi meğerse buymuş!

Gündelik hayatın koşturmacası içinde çalışırken, yolculuk yaparken ya da sadece koltukta otururken aniden gözlerinizin bir noktaya takılıp kaldığını fark ettiniz mi? Dışarıdan bakan biri sizin için "dalıp gitti" ya da "aklı bir karış havada" diye düşünebilir. Ancak nörobilim alanında yapılan son araştırmalar, bu durumun sanılanın aksine beynin bomboş durduğu değil, en yoğun çalıştığı anlardan biri olduğunu gösteriyor.