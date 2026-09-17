T-rex’in dişlerinden sıcaklık ipucu: İnsanlarla benzer çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fosilleşmiş dişler üzerinde yapılan araştırma, T-rex’in ortalama vücut sıcaklığının 36 santigrat derece civarında olduğuna işaret etti. Bulgular, dev dinozorun sıcakkanlı olduğu görüşünü destekliyor.
Tyrannosaurus rex’in milyonlarca yıl önce nasıl yaşadığını anlamaya çalışan bilim insanları, vücut sıcaklığına ilişkin ipuçlarını diş minesinde aradı. “Science Advances” dergisinde yayımlanan çalışmada elde edilen sonuçlar, T-rex’in vücut sıcaklığının insanlarınkine yakın olabileceğini gösterdi.
Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi.
T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.
Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti.
Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.