T 24’ten yalan haber
Fondaş T 24; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür eden 16 yaşındaki M. K.'nın tahliyesini "Erdoğan afişine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme" başlığıyla haberleştirdi. Yalanı alışkanlık haline getiren T 24 editörlerinin yalandan suratlarının kızarmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yapan ve küfürler yazan M.K. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.
Tarsus’da bulunan çocuk cezaevine konulan M.K. için dün tahliye kararı verildi.
T 24’ten yalan haber
Fondaş T 24; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür eden M. K.'nın tahliyesini "Erdoğan afişine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme" başlığıyla haberleştirdi.
M. K.'nın tutuklanma sebebi ise; T 24'ün yazdığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine bıyık çizmesi değil küfür etmesiydi.
Suratları kızarmıyor
Yalanı alışkanlık haline getiren T 24 editörlerinin yalandan suratlarının kızarmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
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