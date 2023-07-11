Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yapan ve küfürler yazan M.K. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

Tarsus’da bulunan çocuk cezaevine konulan M.K. için dün tahliye kararı verildi.

T 24’ten yalan haber

Fondaş T 24; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür eden M. K.'nın tahliyesini "Erdoğan afişine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme" başlığıyla haberleştirdi.

M. K.'nın tutuklanma sebebi ise; T 24'ün yazdığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişine bıyık çizmesi değil küfür etmesiydi.

Suratları kızarmıyor

Yalanı alışkanlık haline getiren T 24 editörlerinin yalandan suratlarının kızarmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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