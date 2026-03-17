Amerikan halkının çoğunluğu artık Yahudileri sevmiyor!

ABD'de İsrail'e yönelik toplumsal destek tarihin en düşük seviyesine geriledi...

Kayıtlı seçmenlerin çoğunluğu artık işgal rejimine olumsuz bakarken, Gazze'deki soykırım ve bölgesel saldırganlık nedeniyle özellikle genç nesil ve bağımsız seçmenler arasında Siyonist yönetime duyulan tepki rekor seviyeye ulaştı.

ABD Seçmeninden İsrail’e Tarihi Tepki: Destek Yerini Olumsuz Bakışa Bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, Amerikan halkının İsrail’e yönelik tutumunda köklü bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. NBC News tarafından yayımlanan anket verilerine göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 39’u İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, olumlu bakanların oranı yüzde 32’de kaldı. Bu sonuçlar, 2023 yılında yüzde 47 olan olumlu bakış açısının kısa sürede keskin bir düşüş yaşadığını ve işgal rejimine yönelik toplumsal desteğin eridiğini kanıtlıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırım özellikle genç seçmen grubu ve bağımsızlar üzerinde belirleyici oldu. Veriler, 18-34 yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 63 gibi ezici bir çoğunluğunun İsrail’e tepki duyduğunu gösteriyor. 2023 yılında bağımsız seçmenler arasında yüzde 22 olan olumsuz bakış oranı, 2026 yılı itibarıyla iki katından fazla artarak yüzde 48’e ulaştı. Bu tablo, Washington yönetiminin koşulsuz desteğine rağmen, Amerikan kamuoyunun İsrail’in saldırgan politikalarından rahatsızlık duyduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bölgesel gerilimi tırmandırarak saldırılarını Lübnan, Suriye ve Katar’a yayan, son olarak İran ile doğrudan bir savaşa giren İsrail’in bu saldırıları ABD içindeki siyasi dengeleri de sarstı. Demokrat seçmenlerin yüzde 67’si artık açıkça Filistin halkının yanında saf tutarken, İsrail’e destek verenlerin oranı yüzde 17’ye kadar geriledi. Cumhuriyetçi kanatta ise 50 yaş altı seçmenin yarısının İsrail’e mesafeli durması, Siyonist lobinin ABD siyaseti üzerindeki geleneksel nüfuzunun gelecekte ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Middle East Eye