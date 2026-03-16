Gündem İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!
Gündem

İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!

Katar Savunma Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti topraklarından Katar’a yönelik 14 balistik füze ve bir dizi İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bölgede askeri hareketliliğin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu operasyon, Katar’ın hava savunma kapasitesini doğrudan test eden en geniş kapsamlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının boyutlarını ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan Katar'a bugün 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısı gerçekleştiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katar bugün, İran İslam Cumhuriyeti'nden gerçekleşen 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu İHA'ların tümünü düşürerek imha ettiği aktarılan açıklamada, balistik füzelerden de 13'ünün engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin ise yerleşim alanlarından uzak boş bir yere düştüğü ifade edildi.

Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı
Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı

Gündem

Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı

Hazine 2 ihale gerçekleştirecek
Hazine 2 ihale gerçekleştirecek

Ekonomi

Hazine 2 ihale gerçekleştirecek

Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Cihantimur hakkında istenen ceza
Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Cihantimur hakkında istenen ceza

Gündem

Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu! İşte Cihantimur hakkında istenen ceza

Suudi Arabistan’da alarm! 11 İHA havada etkisiz hale getirildi
Suudi Arabistan’da alarm! 11 İHA havada etkisiz hale getirildi

Dünya

Suudi Arabistan’da alarm! 11 İHA havada etkisiz hale getirildi

