İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!

Bölgede askeri hareketliliğin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu operasyon, Katar’ın hava savunma kapasitesini doğrudan test eden en geniş kapsamlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının boyutlarını ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan Katar'a bugün 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısı gerçekleştiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katar bugün, İran İslam Cumhuriyeti'nden gerçekleşen 14 balistik füze ve bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu İHA'ların tümünü düşürerek imha ettiği aktarılan açıklamada, balistik füzelerden de 13'ünün engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin ise yerleşim alanlarından uzak boş bir yere düştüğü ifade edildi.