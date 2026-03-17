Dünya yansa umurlarında değil: 60 milyar dolarlık satış yaptılar!
Art Basel ve UBS verilerine göre, dünya genelinde sanat satış rakamları 60 milyar dolara ulaşırken, pazarın lideri 26 milyar dolarlık hacimle ABD oldu.
Art Basel ve UBS verilerine göre, dünya genelinde sanat satış rakamları 60 milyar dolara ulaşırken, pazarın lideri 26 milyar dolarlık hacimle ABD oldu.
Art Basel ve UBS'nin yayımladığı Küresel Sanat Piyasası Raporu'na göre sanat dünyası 2025 yılında büyük bir canlanma yaşadı. Sanat piyasası satışları 2025'te yüzde dört artarak 59.6 milyar dolara ulaştı. Ekonomist Clare McAndrew tarafından hazırlanan veriler 2025 yılının sanat piyasası için oldukça verimli geçtiğini ortaya koyuyor. Bu rapora göre hem galeriler hem müzayede evleri yılı büyüme ile kapattı.
2025'teki büyümenin arkasındaki en önemli etkenler arasında üst segmentte yeniden artan alıcı güveni ve müzayede satışlarındaki toparlanma yer alıyor.
MÜZAYEDELERDE BÜYÜK SIÇRAMA Yıl genelinde galeri satışları yüzde 2'lik sınırlı bir artışla 38,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, asıl hareketlilik müzayede salonlarında yaşandı. Müzayede satışları bir önceki yıla oranla yüzde 9 artarak 20,7 milyar dolara ulaştı. Özellikle 10 milyon doların üzerindeki yüksek değerli eserlerin satışında yaşanan yüzde 30'luk artış, koleksiyonerlerin büyük ölçekli yatırımlara geri döndüğünü kanıtladı.
PAZARIN LİDERİ ABD OLUYOR Küresel sanat ticaretinin lideri bu yıl da Amerika Birleşik Devletleri oldu. Toplam satışların yüzde 44'ünü tek başına karşılayan ABD, 26 milyar dolarlık bir pazar payına ulaştı. ABD'yi 10,5 milyar dolarla İngiltere ve 8,5 milyar dolarlık hacmiyle Çin takip etti.
SANATTA KADIN İMZASI ARTIYOR Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de sanatta toplumsal cinsiyet eşitliğine dair veriler oldu. 2025 yılında kadın sanatçıların galeri temsilindeki payı yüzde 45’e yükseldi. Satış rakamlarına bakıldığında ise kadın sanatçılara ait eserler, toplam değerin yüzde 37’sini oluşturarak geçtiğimiz yıllara göre daha güçlü bir grafik sergiledi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23