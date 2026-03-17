Dünya yansa umurlarında değil: 60 milyar dolarlık satış yaptılar!

Art Basel ve UBS'nin yayımladığı Küresel Sanat Piyasası Raporu'na göre sanat dünyası 2025 yılında büyük bir canlanma yaşadı. Sanat piyasası satışları 2025'te yüzde dört artarak 59.6 milyar dolara ulaştı. Ekonomist Clare McAndrew tarafından hazırlanan veriler 2025 yılının sanat piyasası için oldukça verimli geçtiğini ortaya koyuyor. Bu rapora göre hem galeriler hem müzayede evleri yılı büyüme ile kapattı.