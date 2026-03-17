Avrupa’da enerji alarmı: AB faturaları düşürmek için düğmeye bastı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel piyasalarda yarattığı şok dalgaları, Avrupa Birliği’ni harekete geçirdi. Brüksel’de bir araya gelen AB enerji bakanları, savaşın enerji arzı ve fiyatları üzerindeki baskısını hafifletmek için yeni stratejileri görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, vatandaşların ve şirketlerin artan maliyetler altında ezilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

HER SENARYOYA KARŞI ACİL SEÇENEKLER

Jorgensen, durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı "acil seçeneklerin" hazır tutulması gerektiğini belirtti. "Vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi korumak için her senaryoya hazırlıklı olmalıyız" diyen Jorgensen, AB’nin uluslararası piyasalarda sadece bir "fiyat alıcısı" olmaktan çıkması gerektiğini, bunun için de yerli ve temiz enerji yatırımlarının hızlandırılacağını ifade etti.

FATURALAR MERCEK ALTINDA

AB yönetimi, faturaları düşürmek için enerjinin ham maliyetinden şebeke ücretlerine, vergilerden karbon maliyetlerine kadar her unsuru tek tek inceliyor. Kırılganlığı sona erdirecek yapısal değişikliklerin hedeflendiği bu süreçte, somut yol haritasının bu hafta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde dünya kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.