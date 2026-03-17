İsrail’den İran için yeni savaş takvimi: "Saldırılar en az bir ay daha sürecek!"

İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar 17. gününe girerken, İsrail’in Kanal 12 televizyonu savaşın seyrini değiştirecek kritik bir habere imza attı. Habere göre, operasyonun süresi ve kapsamı genişletildi.

HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin, İran'da mevcut rejimin devrilmesine yol açabilecek tüm hamleleri sonuna kadar kullanma niyetinde olduğu aktarıldı. İsrailli kaynaklar, başlangıçta birkaç hafta olarak öngörülen saldırı takviminin, son değerlendirmeler ışığında en az bir ay daha uzatıldığını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SÜRPRİZ EYLEMLER

Haberde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, ABD ordusunun stratejik Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü ele geçirme planı yapması oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimini devirme konusundaki kararlılığına vurgu yapılırken, İsrail’in de bu süreçte "sürpriz eylemler" gerçekleştirme umudunu koruduğu kaydedildi. 28 Şubat’tan bu yana devam eden ve aralarında Ayetullah Ali Hamaney’in de bulunduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların, bir "yıkım operasyonuna" dönüştüğü görülüyor.

SAVAŞIN 17 GÜNLÜK AĞIR BİLANÇOSU

28 Şubat'ta müzakereler sürerken başlayan ABD-İsrail saldırıları, bölgeyi adeta ateş çemberine çevirdi. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alan misillemeleriyle genişleyen savaşta, aralarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İranlı yetkililerin paylaştığı son verilere göre, saldırılarda ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aşarak facianın boyutunu gözler önüne serdi.