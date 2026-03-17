Rize’de sıradışı ziyaret! Bakan Işıkhan, yerin 320 metre altında maden işçileriyle sahur yaptı
IHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize’nin Çayeli ilçesindeki bakır madeninde yerin 320 metre altına inerek işçilerle sahur yaptı; üretim süreçlerini ve iş güvenliği uygulamalarını yerinde inceledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan bakır madenini ziyaret etti. Işıkhan ve beraberindeki heyet, madenci kıyafeti, baret ve çizme giyerek yerin metrelerce altına inmeden önce iş güvenliğine ilişkin bilgi aldı. Ardından üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Maden işçilerinin çalışma alanına gelen Işıkhan, yerin 320 metre altında bulunan maden yemekhanesinde maden işçileriyle birlikte sahur yaptı ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Işıkhan, sahurun ardından sığınma istasyonuna geçerek, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda yetkililerle değerlendirmelerde bulundu. Maden ziyareti çerçevesinde uzaktan kumandalı kepçe kullanımını da izleyen Bakan Işıkhan, bakır madeninin çıkarılma işlemini yerinde gözlemledi.

Burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik etti. Işıkhan, Rize'nin bir maden şehri olduğunda sözlerine ekleyerek, "Rize sadece maden üretmiyor. Cumhurbaşkanımız gibi bir cevheri yetiştirdi. Dünya lideri bir cevheri yetiştirdi. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı yetiştirdi. Burada bulunmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Işıkhan, Türkiye'nin üretim gücüne ilişkin konuşarak, "Tabii Türkiye Yüzyılı Üretimin Yüzyılı olacak dedik. Üretimin yüzyılını gerçekleştiren, üretimde bulunan emekçi kardeşlerimiz tabii burada. Bizden sonra üretime devam edecekler. Arkamızda bulunan yığını işletecekler" şeklinde konuştu.

Madende çalışan işçilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Işıkhan, "Esas teşekkür emekçilerimize. Çünkü Türkiye Yüzyılını Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emekçilerle, alın teri ile geçiren kardeşlerimizle kuracağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Işıkhan, işçilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu da belirterek, "Ben de fabrikalara gittiğimde işte burası bir fabrika, burası bir üretim alanı. İşçiler mutlu oluyor, emekçiler mutlu oluyor. Kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Sahurda Allah ne verdiyse onu paylaşıyoruz, yiyoruz. Bu da bizi, hani millet olarak da en güçlü kılan özelliklerden bir tanesi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan'a ziyareti kapsamında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay ve Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi eşlik etti.

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme
Dünya

Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme

Katar'dan yapılan açıklamaya göre; bir saat içinde ülkeye yapılan ikinci dalga füze saldırısı engellendi.
12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'
Siyaset

12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakının 12'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar
Dünya

İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran, yaklaşık 12 saatlik aranın ardından İsrail’e yeniden füze ateşledi. Birçok kentte sirenler ça..
Türk vatandaşlarına uyarı geldi!
Dünya

Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uza..
Ekrem ve saz arkadaşları hesap veriyor! 5’inci duruşma yarına ertelendi... CHP'liler yine tiyatro peşinde
Gündem

Ekrem ve saz arkadaşları hesap veriyor! 5’inci duruşma yarına ertelendi... CHP'liler yine tiyatro peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yolsuzluk bataklığına çeviren şebekenin yargılandığı dev davada ikinci hafta mesaisi başladı. "Örgüt lider..
