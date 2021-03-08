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Aktüel SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?
Aktüel

SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?

Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliği gereği; toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından SYDV gibi vakıfları bulunmaktadır. Birçok vatandaş, SYDV’nin açılımını ve ne olduğunu merak ediyor. Peki, SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 01:39:00 -
SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal bir Hukuk Devleti olması özelliğinden dolayı gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından SYDV gibi vakıfları bulunmaktadır. SYDV gibi vakıflar ile yoksullukla mücadele edilir. Peki; SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?

SYDV ne demek?

SYDV'nin açılımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları demektir.

SYDV’nin amacı nedir?

SYDV, her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kuruldu. SYDV'nin amacı ise ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım sağlamaktır. 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununa göre faaliyet gösterir.

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