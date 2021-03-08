Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal bir Hukuk Devleti olması özelliğinden dolayı gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından SYDV gibi vakıfları bulunmaktadır. SYDV gibi vakıflar ile yoksullukla mücadele edilir. Peki; SYDV ne demek? SYDV’nin amacı nedir?

SYDV ne demek?

SYDV'nin açılımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları demektir.

SYDV’nin amacı nedir?

SYDV, her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kuruldu. SYDV'nin amacı ise ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım sağlamaktır. 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununa göre faaliyet gösterir.