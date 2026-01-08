Svensson yuvaya döndü: Beşiktaş’tan ayrıldı, efsanesi olduğu kulübe imzayı attı!

  • İSTANBUL
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 32 yaşındaki Norveçli savunmacı Jonas Svensson, eski kulübü Rosenborg ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile bağlarını koparan Jonas Svensson’un yeni durağı, futbolseverler için sürpriz olmadı. Norveç futbolunun köklü kulübü Rosenborg, evladını "Hoş geldin" mesajıyla karşıladı. Yurtdışı macerasının ardından yeniden ülkesine dönen Svensson için düzenlenen imza töreninde duygusal anlar yaşandı. Tecrübeli oyuncu, ayrıldığı günden beri bu anın hayalini kurduğunu belirterek, Rosenborg armasını yeniden taşımanın kendisi için paradan ve kariyerden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyledi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu.

7 Ocak'ta Beşiktaş ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran 32 yaşındaki Norveçli oyuncu, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'a 2 yıllık sözleşmeyle geri döndü.

İmza sonrası konuşan Svensson, "Bugün büyük bir gün. Çok mutlu ve gururluyum. Bu günü uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden dolayı çok müteşekkirim. Rosenborg forması giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde gerçek bir heyecan hissediyorum. Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve bu kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg'da oynamak bir işten daha fazlası. Yurtdışında biraz daha iş gibi ama burada özel bir şey. Daha çok bir yaşam tarzı gibi olacak. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

