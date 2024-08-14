Suzuki’den bir başarı daha!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Suzuki, sorunsuz ve yenilikçi üretim prensibiyle geliştirdiği modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle kullanıcıların dikkatini çeken ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki’nin başarıları, küresel boyutta gerçekleştirilen araştırmalarda da takdir kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Suzuki, dünyanın önde gelen otomotiv yayınlarından Car Dealer Magazine’nin düzenlediği 2024 Car Dealer Power Araştırması’nda da öne çıkmayı başardı. Otomobil üreticilerinin tam listesinin açıklandığı araştırmanın sonuçlarına göre Suzuki, tüm markalar arasında “En İyi Üretici” seçildi.

Memnuniyette zirve!

Araştırmanın özellikle satış sonrası, marka bilinirliği, erişilebilirlik, gereksinimler ve yatırım getirisi kategorilerinde yüksek performans ortaya koyan Suzuki, 13 kategoride ortalama yüzde 90,8 memnuniyet puanı aldı. Suzuki, geçen yıl yapılan ankete göre de dikkat çekici bir iyileşme kaydetmiş oldu. Anketin üreticiler bölümünde, bayilerden tüm franchising alanlarıyla üretici ortaklarını isim belirtmeden 13 kategoride sıralamaları istendi. Her bir kategorideki puanlar toplanarak toplam puanlar elde edildi. Sonuçları değerlendiren Car Dealer Magazine Genel Yayın Yönetmeni James Baggott, “Suzuki bu sonuçtan fazlasıyla gurur duymalı. Marka geçen yılki sıralamaya kıyasla üç sıra birden yükseldi. Bu son derece hak edilmiş bir zafer. Suzuki markasının satış sonrası, marka bilinirliği, erişilebilirlik, gereksinimler ve yatırım getirisi açısından çok yüksek puanlar aldı. Dolayısıyla mutlu oldukları çok açık” dedi. Suzuki, aynı araştırmadaki başarısını Swift modelinde de sürdürdü. Suzuki Swift, “Yılın Otomobili” ödüllerinde ‘Mutlaka Tavsiye Edilir’ olarak seçildi.