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Otomotiv Suzuki’de ‘0 faiz’ avantajı
Otomotiv

Suzuki’de ‘0 faiz’ avantajı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:50:00 -
Suzuki’de ‘0 faiz’ avantajı

Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip, sağlam modelleriyle dikkat çeken Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği avantajları ile haziran ayına iddialı bir giriş yaptı.

Suzuki, haziran ayına özel Swift Hibrit’i satın almak isteyenlere 0 faizli 150 bin TL kredi veya 100 bin TL takas desteği imkanları sunuyor. 4x4 B-SUV segmentinin öncü modeli Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar haziran ayı boyunca 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabilecek. Yine aynı segmentin rakipsiz modeli Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 0 faizli kredi veya 150 bin TL’lik takas desteği imkanları sunuluyor. Marka, üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde 0 faizli 200 bin TL kredi veya 170 bin TL takas desteğini devreye aldı. Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkanı sağlıyor.

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