Suzuki Vitara Hibrit Türkiye'ye duyurdu: Fiyatı Fiat Egea Cross'u sollayacak! Sıfır SUV almak isteyenlere müjde…

Suzuki'nin güncel fiyat listesine göz atıldığında, Swift Hibrit otomobil modeli en uygun seçenek olarak öne çıkarken, Vitara Hibrit SUV modeli de dikkat çeken bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

TAKVİM'de yer alan; Vitara Hibrit SUV modelinin öne çıkan bir versiyonu olan 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) için kampanyalı takas destekli fiyatı 1.354.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, bazı Fiat Egea Cross Limited versiyonlarından daha düşük olduğu için Suzuki'nin dikkat çekici bir rekabet avantajına sahip olduğunu gösteriyor.

Fiat Egea modelleri de Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir kitleye hitap ediyor. Ancak, Suzuki'nin Vitara Hibrit SUV modeli, uygun fiyatlarıyla öne çıkarak dengeleri değiştirebiliyor.

Örneğin, Fiat Egea Cross Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonunun kampanyalı fiyatı 1.478.900 TL iken, aynı özelliklere sahip Vitara Hibrit SUV modelinin kampanyalı fiyatı 1.354.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Fiat Egea Cross Limited modellerinin 10 Ocak 2024 tarihli fiyat listesi:

1.4 Fire 95 HP (Manuel): 1.043.900 TL

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1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik): 1.356.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik): 1.478.900 TL