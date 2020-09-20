Suyun yeni bir durumu keşfedildi

ABD'de su üzerine yapılan bir çalışma sonucu bilim insanları, suyun yeni bir halini keşfettiklerini duyurdu. Çalışma kapsamında bir buz parçasını lazerle parçalayıp aşırı soğutma yaparak çeşitli incelemeler gerçekleştiren bilim insanları, incelemeler sonucu suyun -138 santigrat derecede bile sıvı halini koruyabildiklerini tespit etti.

İki faz olarak kalmaya devam etti

Araştırmacılar, uygun koşullar sağlandığında suyun kristalleşmediğini ve sıvı-sıvı şeklinde iki faz olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Suyu -138 ila -28 santigrat derece sıcaklık aralığında izlediklerini belirten ekip, söz konusu keşfin önemli olduğunu ve su üzerindeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.