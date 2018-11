Suyun pH değerini yükseltmek için...

Hasta olmamak için her gün 1 çay kaşığı karbonatlı su içebilirsiniz. Karbonatla suyun pH değerini yükseltirsiniz. Sabah, akşam yarım çay kaşığı karbonatı 1 bardak suya karıştırıp 3 dakika iyice karışmasını bekleyin sonra tekrar karıştırıp için.



Her beden ve her bedenin göstereceği tepki farklı olacaktır. Çünkü herkesin farklı beslenme biçimi var. Bundan dolayı herkesin kendi bedenini dinleyip buna bağlı olarak karbonat miktarını ayarlaması gerekir.

Eğer grip, nezle gibi rahatsızlıklar olursa günde 3 çay kaşığı karbonatlı su içebilirsiniz.

Fazla gelirse o zaman günde 3 kere yarım çay kaşığı içerek buna devam edebilirsiniz.

3 yaşından büyük çocuklarda hastalık olursa yarım çay kaşığı karbonatı 1 bardak suya karıştırıp içirebilirsiniz.

Eğer tansiyonunuz yüksekse ya da hipertansiyonunuz varsa, hazırladığınız karbonatlı suyu tek seferde içmeyin, gün içinde yudum yudum az az içip öyle bitirin yani güne yayarak ve bol alkali su tüketin…

Karbonat yararlıdır dedik. Limonla kurduğu ittifak ise her türlü lekeyi, kiri pası temizliyor. Yarım limonu kesip, karbonata batırın kirli, lekeli, paslı yüzeye sürün güzelce. Tertemiz olduğunu göreceksiniz.