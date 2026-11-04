Tatlı ve tuzlu suyun buluşması elektriğe dönüşüyor: Japonya’da ozmotik enerji dönemi

Güneş ve rüzgarın ardından, elektrik üretiminde iki farklı su türü arasındaki doğal etkileşimden yararlanan bir teknoloji öne çıkıyor. Japonya, tuzlu ve tatlı suyun buluştuğu noktalarda ortaya çıkan basınç farkını elektriğe dönüştüren ozmotik enerji sistemini gerçek bir tesiste kullanmaya başladı. Üstelik bu yöntem, güneş ışığına veya rüzgarın esmesine ihtiyaç duymadan, uygun su kaynakları bulunduğu sürece kesintisiz üretim yapabiliyor.

Japonya'nın batısındaki Fukuoka şehrinde 2025 yılında faaliyete geçen tesis, mevcut su arıtma altyapısını kullanıyor. Deniz suyunun tuzsuzlaştırılması sırasında geriye kalan yüksek tuz yoğunluğuna sahip su, arıtılmış atık suyla bir araya getiriliyor. Normal şartlarda doğrudan boşaltılacak bu iki su akışı, aralarındaki tuz konsantrasyonu farkı sayesinde yeni bir enerji kaynağına dönüşüyor.

TUZLU VE TATLI SUDAN ELEKTRİK NASIL ÜRETİLİYOR?

Sistemin temelinde ozmoz adı verilen doğal bir süreç gizli. Tuzlu ve tatlı su, su moleküllerinin geçişine izin verirken tuzun büyük bölümünü engelleyen özel bir membranla birbirinden ayrılıyor. Bu zarın iki tarafındaki tuz yoğunluğu farklı olduğu için su molekülleri tatlı su tarafından tuzlu su tarafına doğru hareket ediyor. Böylece tuzlu su tarafındaki hacim ve basınç artıyor. Oluşan basınçlı akış, türbinleri döndürerek jeneratör aracılığıyla elektrik üretimini sağlıyor.

Güneş panellerinden veya rüzgar türbinlerinden farklı olarak bu sistemin çalışması hava koşullarına bağlı değil. Elektrik üretiminin devam etmesi için farklı tuz yoğunluklarına sahip su akışlarının bulunması yeterli.

JAPONYA'DAKİ TESİS NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİYOR?

Fukuoka'da kurulan ozmotik enerji tesisinin yıllık elektrik üretimi yaklaşık 880 bin kilovatsaat. Bu miktar, yaklaşık 300 Japon hanesinin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

Ancak teknolojinin yaygınlaşmasının önünde bazı teknik engeller var. Suyun sistem içinde hareket ettirilmesi için kullanılan pompalar enerji tüketirken membranlarda oluşan sürtünme de elde edilebilecek net elektrik miktarını azaltıyor. Dolayısıyla üretilen enerjinin tamamı kullanıma sunulamıyor.

Bu kayıpların azaltılması, ozmotik enerjinin ticari açıdan sürdürülebilir hale gelmesi için büyük önem taşıyor. Özellikle daha verimli membranların geliştirilmesi ve pompalama sistemlerinin iyileştirilmesi gerekli.

OZMOTİK ENERJİ NERELERDE KULLANILABİLİR?

Ozmotik gücün yakın gelecekte güneş veya rüzgar enerjisinin yerini alması beklenmiyor. Bunun yerine, halihazırda büyük miktarda su işleyen tesislerde ek elektrik üreterek enerji tüketiminin bir bölümünü karşılaması daha gerçekçi bir kullanım alanı olarak görülüyor.

Özellikle deniz suyunun tuzsuzlaştırılmasına yönelik geniş altyapıya sahip Orta Doğu ülkeleri, bu teknolojiden yararlanabilecek bölgeler arasında. Kıyı şeridinde uygun su kaynaklarına ve arıtma tesislerine sahip diğer ülkeler için de benzer bir potansiyel söz konusu.

Japonya'nın Fukuoka'daki uygulaması, ozmotik enerjinin yalnızca teorik bir yöntem olmadığını, mevcut altyapıyla elektrik üretiminde kullanılabildiğini gösteriyor. Bundan sonraki hedef ise enerji kayıplarını ve maliyetleri düşürerek teknolojiyi daha büyük ölçekte uygulanabilir hale getirmek.