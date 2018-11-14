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Suyun değerlisi en az 8 pH olandır

pH; maddelerin asidik mi yoksa bazik özellikte olduğunu belirten ölçü birimidir. (Power of Hydrogen) yani, Hidrojen Kuvveti’dir.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
Suyun değerlisi en az 8 pH olandır


Cetvelin tam ortasındaki 7 sayısı nötr olarak kabul edilir. 7'den küçük ya da büyük pH derecelerinin anlamı yanda örneklendirilmiştir. Eğer bir maddenin pH derecesi 7'den küçükse, o madde asit özelliktedir. Maddenin pH derecesi 7'den büyükse o madde bazik özelliktedir.

Suyun sağlıklısı 9pH derecesi olandır. 8pH derecesinden aşağı olanlar değersiz sulardır. Onun için, pet şişede olsun, damacanada olsun, reklamına değil pH derecesine dikketli bakın. Zaten değeri düşükler onu okunamayacak kadar küçük yazarlar..

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
  1. ph değeri
  2. su
  3. en sağlıklı su

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