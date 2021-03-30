Suyu korumak vatanı korumaktır

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi”nde konuştu. Erdoğan, “Bugün 2 önemli etkinliği bir arada gerçekleştiriyoruz. İlk olarak DSİ tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisi resmi açılış töreni ile milletimizin istifadesine sunuyoruz. Bu tesisler sayesinde 146,5 m3 su depolanmış, günlük 299 bin m3 su arıtılmıştır. Böylece Türk ekonomisine yıllık 427 milyon liraya yakın katkı sağlamıştır” dedi.

Su stresi çeken bir ülkeyiz

Türkiye’nin su fakiri olduğunu belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Su zengini bir ülke de değiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Su meselesini ikili ilişkilerimizde tehdit veya pazarlık aracına dönüştürmedik. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark yoktur. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını düşürmeliyiz. Bireysel tasarrufu teşvik ederek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak hedefiyle sadece su alanına yaptığımız yatırımların toplam bedeli 255 milyar lirayı geçiyor.”

8 bin 697 tesis kazandırdık

Yatırımlara da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat 8 bin 697 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında dünyanın en büyük hacimli ve en uzun gövdesine sahip olan Veysel Eroğlu Barajı ile Deriner Barajı’nı vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Yusufeli Barajı da gövde inşaatı bitmek üzeredir. GAP kapsamında baraj ve sulama projelerini tamamlamak için özel çalışma yürüttük. 2007 yılında yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planı hazırladık. Şehirlerimizin 2071 yıllarına kadar içme ve kullanma suları planlarını tamamladık. 2023 yılına kadar yeraltı baraj sayısını 150’ye yükselteceğiz.”

Su kanunu hazırlıyoruz

“Meclis’te bir su kanunu hazırlıyoruz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Şûrada yapılacak çalışmaların bu kanuna örnek olacağına inanıyorum. Son 19 yılda, 2020 sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların meyvesini topladığımız bir yıl oldu. Bu yıl üreticilerimize 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. Şûranın hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımlar, su konusunda gelecek nesillere ışık tutacaktır.”