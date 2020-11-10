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Yerel Suyu çekilen kanaldan şoke eden görüntüler
Yerel

Suyu çekilen kanaldan şoke eden görüntüler

Eskişehir'de suyu çekilen kanaldan hayvan leşleri çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:14:00 -
Suyu çekilen kanaldan şoke eden görüntüler

Eskişehir’de tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve suyu çekilen kanalda 1 güvercin ve 1 koyun ölüsü bulundu.

Porsuk Çayı’ndan beslenen kanaldaki su çekilince leşlerin yanı sıra zemindeki çöp ve atıklar da ortaya çıktı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeniyle şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Kanalda bulunan leşlerin dışında tabandaki çöp ve atıklar; çevredeki tarım arazilerinin sulamasında kullanılan kanalın suyu hakkında akıllarda soru işareti oluşturdu.

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