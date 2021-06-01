Suya yüzde 50 zam yapacak!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSKİ, “2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri” teklifiyle suya yüzde 25 zam talep etti.

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı olarak İSKİ’nin insani su kullanım hakkının iptali ve zam talebine hayır oyu vereceklerini bildirdi. Göksu, şunları dile getirdi: “İBB Başkanı seçimi kazandıktan sonra ilk teklifi yüzde 80 zam. Şimdi talep edilen zam miktarı ise yüzde 50. Yüzde 25 direkt su zammı teklifi var, yüzde 25 ise metin aralarına gizlenmiş, gizli bir su zammı teklifi var.”

