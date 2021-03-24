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Dünya Süveyş Kanalı'nda 200 bin tonluk gemi karaya oturdu
Dünya

Süveyş Kanalı'nda 200 bin tonluk gemi karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı 200 bin tonluk konteyner karaya oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:18:00 - 2021-03-24 11:02:09
Süveyş Kanalı'nda 200 bin tonluk gemi karaya oturdu

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, 200 bin tonluk Panama bandıralı konteyner gemisi yerel saatle 07.40 sıralarında karaya oturdu.

Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine seyir halinde olduğu belirtilen "Ever Given" adlı 400 metre uzunluğundaki geminin yardımına 7 römorkörün geldiği belirtildi. Geminin bağlı olduğu firma, tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma olayının bulunmadığını açıkladı. Mısır basını ise gemiyi kurtarma operasyonunun günler sürebileceğini ifade etti.

59 metre genişliğindeki geminin, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle rotadan saparak karaya oturduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Konteyner gemisinin karaya oturmasıyla birlikte tankerlerin Süveyş Kanalı yakınlarında yığılmaya başladığı belirtiliyor.

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