SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de

Peugeot Rifter, dış cephesinde, led gündür farları, dikey ızgara ve ön-arka tampon ile çamurluklardaki siyah plastik kaplamalar yeni tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor. Rifter’ın iç mekanın da, markanın binek modellerinde kullanılan ‘i-Cockpit’ tasarım felsefesi ile dizayn edildiği görülüyor. Peugeot’un SUV modellerinden tanıdık küçük direksiyon simidi Rifter’da da kullanılırken, aracın otomatik vitesli versiyonlarında ise vites kolu yerine dairesel bir düğmenin tercih edildiği fark ediliyor. Bu noktada, Rifter’da 8 ileri tam otomatik ‘EAT8’ şanzımanın da sunulduğunu belirtelim. Rifter’in kaputunun altında ise iki seçenek sunuluyor. Bunlarda ilki giriş versiyonu oluşturan ve Partner’dan tanıdık olan 1.6 litrelik 100 beygir gücündeki dizel ünite. Bu motor seçeneği sadece manuel şanzıman ile birlikte alınabilirken, 1.5 litre 130 beygirlik dizel versiyonda ise otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Yüzde 0 faizli kampanya

Rifter’in Türkiye fiyatları 114 bin liradan başlıyor. Aracın fiyatı en üst versiyonda ise 150 bin TL’ye kadar yükseliyor. Rifter’da lansmana özel olarak 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 sıfır faiz seçeneği de bulunuyor. Markanın en güncel tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken Yeni Peugeot RIFTER, 100 ve 130Hp’lik iki dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri Tam Otomatik EAT8 şanzımanları ile Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni Peugeot RIFTER Peugeot i-Cockpit, anahtarsız giriş, Zenith cam tavan, elektrikli arka camlar, açılır arka kapı camı, ekstra saklama gözleri, advanced grip kontrol, LED gündüz led farları, yokuş iniş destek sistemi, adaptif hız sabitleme ve ileri sürüş destek sistemleri gibi özellikleri ile farklı bir noktada durmak istediğini gösteriyor. Peugeot i-Cockpit ile donatılan Yeni Peugeot RIFTER, güçlü SUV görünümü ile segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor.

Yeni Peugeot Rifter’ın fiyatları açıklandı

Versiyon Liste Fiyatı

Rifter Active 1.6 Blue HDi 100 HP MT 119.000 TL

Rifter Active Stil 1.6 Blue HDi 100 HP MT 127.000 TL

Rifter Active Stil 1.5 Blue HDi 130 HP EAT8 139.000 TL

Rifter Allure 1.5 Blue HDi 130 HP MT 137.000 TL

Rifter Allure 1.5 Blue HDi 130 HP EAT8 149.000 TL

Rifter GT-Line 1.5 Blue HDi 130 HP EAT8 155.000 TL

Tekno Paket (Allure, GT-Line) 1.500 TL

Güvenlik paketi (GT-Line) 3.500 TL