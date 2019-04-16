Suudilerin yeni icraatı: Orta Doğu'nun en lüks sinema salonu

Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimin başına geçtikten sonra, Müslüman dünyasının tepkilerine rağmen Suudi Arabistan'da uygulanan sözde reformlar devam ediyor. Son olarak, Orta Doğu'nun en büyük ve en lüks sinema salonu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta açıldı.

Muhammed bin Selman'dan ödülü kaptı!

Sinema salonunu açan Suudi işadamı Prens el-Velid bin Talal, kuzeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Kraliyet Mahkemesi'nin danışmanı Türki El-Şeyh tarafından ödüllendirildi.

el-Velid bin Talal'a göre; Orta Doğu'nun en büyük ve en lüks sineması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ait olan Kingdom Tower'ın en önemli meyvelerinden biridir.

Suudi Arabistan ve aktivistlerden büyük tepki

Suudi Arabistan halkı ise açılan sinema salonuna tepki göstererek, Talel'in ‘acınacak' bir durumda olduğunu söylediler. Aktivistler de, Suudi Arabistan kültürüne bu kadar ters davranmasının Talel'i itibarsızlaştırdığını söylediler.