Suudilerin faili meçhul sicili kabarık

Suudi rejmine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na nikah işlemleri için girdikten sonra bir daha haber alınamaması ve cinayete kurban gitme ihtimalinin artması Suudi yönetiminin geçmişteki skandal uygulamalarını akıllara getirdi. 1932 yılından bu yana mutlak bir monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan’da hiçbir muhalife ve muhalif harekete göz açtırılmadı. Suudi ailesinin yönetimine karşı bayrak açma ihtimali olan isimler ya şüpheli bir şekilde öldü ya da ortadan kayboldu.

Suudi rejimini eleştirip Suudi Arabistan dışındayken kaybolan ilk isim Beyrut’ta yaşayan ve 1979 yılında ortadan kaybolan Nasır El Said oldu. Suud yönetimine muhalif olan Prens Sultan bin Turki de 2003’te İsviçre’de yaşarken sırra kadem bastı. Bir başka muhalif Prens Turki bin Bahdar el Suud da, Fransa’da yaşarken, 2015 yılında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. 2017 yılında Suudi Prensleri taşıyan helikopterin düşmesi neticesinde, mevcut yönetime muhalif 7 isim hayatını kaybetti.

Muhalifler sürekli hedefte

Evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan ve Türkiye’nin büyük çabaları sonucu, vahşi bir cinayete kurban gittiği netleşmeye başlayan gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası, Suudi rejminin ilk vukuatı değil. Son olacak gibi de durmuyor. 23 Eylül 1932 yılında İbn-i Suud tarafından kurulan ve o günden bugüne kadar mutlak bir monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan’da hiçbir muhalif faaliyetin yaşamasına izin verilmedi. Suud yönetimine eleştiri getiren isimler ya sırra kadem bastı ya da şüpheli ölümlerle hayatını kaybetti. Suudi rejimini eleştirip Suudi Arabistan dışındayken kaybolan isim Beyrut’ta yaşarken 1979 yılında birden bire ortadan kaybolan Nasır el Said oldu. Söz konusu tarihten itibaren Said’in akıbeti hakkında hiçbir bilgi alınamadı.

Şüpheli ölümler!

Mevcut rejime muhalifleri dile getiren Suudi Prensler bile sırra kadem bastı. Suudi yönetimine karşı sert eleştirileriyle bilinen Prens Bin Turki, İsviçre’nin Zürih kentinde yaşarken kaçırıldı. Türki’den o tarihten itibaren bir daha haber alınamadı. 2015 yılına geldiğinde bir muhalif prens daha ortadan kayboldu. Fransa’da yaşayan Prens Turki Bin Bahdar da adeta sırra kadem bastı. Bahdar’ın akıbetine dair hiçbir şey aydınlatılamadı. 2017 yılına gelindiğinde ise Suudi Arabistan’da, Suud ailesine mensup prensleri taşıyan bir helikopter düştü. Helikopter kazasında ölen 7 kişinin de mevcut rejime muhalif isimler olması dikkat çekiciydi. Helikopterin düşme sebebi ile ilgili hiçbir doyurucu açıklama yapılmadı.