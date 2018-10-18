0553 313 94 23

Suudilerin faili meçhul sicili kabarık

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayı, Suud yönetiminin 1979, 2003, 2015 ve 2017 yıllarındaki vukuatlarını akıllara getirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:27
Suudilerin faili meçhul sicili kabarık

Suudi rejmine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na nikah işlemleri için girdikten sonra bir daha haber alınamaması ve cinayete kurban gitme ihtimalinin artması Suudi yönetiminin geçmişteki skandal uygulamalarını akıllara getirdi. 1932 yılından bu yana mutlak bir monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan’da hiçbir muhalife ve muhalif harekete göz açtırılmadı. Suudi ailesinin yönetimine karşı bayrak açma ihtimali olan isimler ya şüpheli bir şekilde öldü ya da ortadan kayboldu.

Suudi rejimini eleştirip Suudi Arabistan dışındayken kaybolan ilk isim Beyrut’ta yaşayan ve 1979 yılında ortadan kaybolan Nasır El Said oldu. Suud yönetimine muhalif olan Prens Sultan bin Turki de 2003’te İsviçre’de yaşarken sırra kadem bastı. Bir başka muhalif Prens Turki bin Bahdar el Suud da, Fransa’da yaşarken, 2015 yılında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. 2017 yılında Suudi Prensleri taşıyan helikopterin düşmesi neticesinde, mevcut yönetime muhalif 7 isim hayatını kaybetti.

Muhalifler sürekli hedefte

Evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan ve Türkiye’nin büyük çabaları sonucu, vahşi bir cinayete kurban gittiği netleşmeye başlayan gazeteci Cemal Kaşıkçı vakası, Suudi rejminin ilk vukuatı değil. Son olacak gibi de durmuyor. 23 Eylül 1932 yılında İbn-i Suud tarafından kurulan ve o günden bugüne kadar mutlak bir monarşi ile yönetilen Suudi Arabistan’da hiçbir muhalif faaliyetin yaşamasına izin verilmedi. Suud yönetimine eleştiri getiren isimler ya sırra kadem bastı ya da şüpheli ölümlerle hayatını kaybetti. Suudi rejimini eleştirip Suudi Arabistan dışındayken kaybolan isim Beyrut’ta yaşarken 1979 yılında birden bire ortadan kaybolan Nasır el Said oldu. Söz konusu tarihten itibaren Said’in akıbeti hakkında hiçbir bilgi alınamadı.

Şüpheli ölümler!

Mevcut rejime muhalifleri dile getiren Suudi Prensler bile sırra kadem bastı. Suudi yönetimine karşı sert eleştirileriyle bilinen Prens Bin Turki, İsviçre’nin Zürih kentinde yaşarken kaçırıldı. Türki’den o tarihten itibaren bir daha haber alınamadı. 2015 yılına geldiğinde bir muhalif prens daha ortadan kayboldu. Fransa’da yaşayan Prens Turki Bin Bahdar da adeta sırra kadem bastı. Bahdar’ın akıbetine dair hiçbir şey aydınlatılamadı. 2017 yılına gelindiğinde ise Suudi Arabistan’da, Suud ailesine mensup prensleri taşıyan bir helikopter düştü. Helikopter kazasında ölen 7 kişinin de mevcut rejime muhalif isimler olması dikkat çekiciydi. Helikopterin düşme sebebi ile ilgili hiçbir doyurucu açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:27
  1. Suudi rejmi
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
  4. Suudi Arabistan
  5. Nasır El Said
  6. Prens Sultan bin Turki
  7. Prens Turki bin Bahdar el Suud
  8. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu
  9. İbn-i Suud
  10. Suudi Prensler
  11. Prens Bin Turki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    1. Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    2. Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine..
    3. MHP'den teşkilatlara 'İYİ Parti'..
    4. Suudilerin faili meçhul sicili kabarık
    5. Ağrı Patnos'ta deprem
    6. CHP, İBB için anket yaptı... İşte..
    7. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    8. İzmir'de terör operasyonu! 13 kişi..
    9. Süper Lig’de 9. Hafta maçlarını..
    10. Bakırköy'de bir okulun yanında dehşet..
    11. Bir Ermeni yüzünden 700 şehit verdik!
    12. 152 kaçak yakalandı
    13. Fabrikada yangın 10 saat devam etti
    14. Meryem ana otunun faydaları neler?
    15. Serbest: Lucescu bize güveniyor
    16. Yunanistan'dan tehlikeli hamle!..
    17. Demirspor'dan enflasyonla mücadeleye..
    18. Çin'de ölüm oyunu eşi ve çocuklarının..
    19. FETÖ'nün muhasebecisinin cezası belli..
    20. Yunanistan'la yeni kriz! Nöbetçi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı