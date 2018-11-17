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Suudilerin Cemal Kaşıkçı cinayetini tek tek anlattılar

Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları ele alındı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 21:49
Suudilerin Cemal Kaşıkçı cinayetini tek tek anlattılar

New York Times gazetesinin videosunda, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin, hedeflerindeki Kaşıkçı'ya tuzak kurdukları aktarıldı.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan yönetimini ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulanan videoda, cinayetin ardından, Türk medyasının Suudi yetkililerin olayla ilgisini ortaya koyan kanıtları paylaştığı belirtildi ve cinayetin kronolojisi ortaya konuldu.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine de yer verilen videoda, söz konusu kişilerden bazılarının, Muhammed Bin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

Cinayetin nasıl planlandığının anlatıldığı videoda, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra saldırıya uğradığı bilgisine yer verildi.

Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı ifade edilen videoda, daha sonra konsolosluk binasından çıkan bir minibüse dikkat çekilerek, bu araçla cesedin taşındığı ileri sürüldü.

Yayınlanan videoda, operasyonun lideri olduğu belirtilen Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb'in, cinayetin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuştuğu kişiye, "Patronuna söyle, işi bitirdik" dediği de öne sürüldü.

Videoda, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile İstanbul'daki evlendirme dairesindeki görüntülerine de yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 21:49
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
  4. Muhammed Bin Selman
  5. New York Times

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