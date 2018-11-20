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Suudilerden flaş karar! G-20'ye katılacak

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Arjantin'de yapılacak olan G-20 zirvesine katılacağı öğrenildi.

20 Kasım 2018 Salı 10:58
Suudilerden flaş karar! G-20'ye katılacak

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e gideceği açıklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Fatih, yaptığı basın açıklamasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın dış seyahatlerinin bir parçası olarak bu ay sonunda Arjantin’de yapılan G-20 zirvesine katılacağını söyledi.

30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak olan G-20 Zirvesine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da Devlet Başkanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:58
  1. Prens Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. G-20

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