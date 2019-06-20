Suudilerden Cimbom'a 15 milyon dolarlık teklif
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'ye Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'dan sansasyonel bir teklif geldi.20 Haziran 2019 Perşembe 00:02
Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Arap kulübünün kıskacına girdi.
Galatasaray'da gözden çıkarılan yıldız forvet için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon dolarlık (yaklaşık 86 milyon TL) teklif sundu. Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan Diagne, 30 gol atıp 3 de asist yaptı. (A Spor)
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