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Suudiler uzaya gönderdi! 20 yıl hizmet verecek

Suudi Arabistan, ülkenin ilk iletişim uydusu SGS1'in Fransız Guyana'sından uzaya gönderildiğini açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:28
Suudiler uzaya gönderdi! 20 yıl hizmet verecek

Suudi Arabistan, hızlı ve güvenli telekomünikasyon hizmeti sunması için ilk iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, ülkenin ilk iletişim uydusu SGS1'in Fransız Guyana'sından başarıyla uzaya gönderildiğini duyurdu.

Uydunun, Suudi Arabistan başta olmak üzere, ticari amaçlarla Orta Doğu bölgesi ile Kuzey Afrika, Avrupa, Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'nın büyük kısmında hizmet vermesi planlanıyor.

20 yıldan fazla hizmet verecek

Yüksek hızda iletişim sağlayacak uydunun, 6,5 ton ağırlığında olduğu ve 20 yıldan fazla bir süre hizmet vermesinin beklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve ABD ortaklığıyla geliştirilen uydunun, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti ile Lockhead Martin şirketinin iş birliğiyle üretildiği açıklandı.

Ülkenin ilk iletişim uydusu, geniş bantta ve güvenli iletişim imkanı sunarak, uzak bölgeler için telekomünikasyon hizmeti verecek.

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:28
  1. Suudi Arabistan

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