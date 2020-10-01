Suudiler, Kaşıkçı cinayeti çözülemesin diye her türlü zorluğu çıkarmış!

20 sanığın yargılamasının halen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü anlatılan iddianamede Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed İbrahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi’nin suç delillerini yok etmek için Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye geldiği ve delillerin yok edilmesiyle Kaşıkçı’nın cesedine veya cesede ait herhangi bir ize rastlanılamadığı kaydedildi. Suudi Arabistan makamlarının da soruşturma sürecinde cinayetin çözülememesi için her türlü zorluğu çıkardığı belirtildi.