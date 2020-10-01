  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suudiler, Kaşıkçı cinayeti çözülemesin diye her türlü zorluğu çıkarmış!
Gündem

Suudiler, Kaşıkçı cinayeti çözülemesin diye her türlü zorluğu çıkarmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortadoğu’nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemeye gönderilen ikinci iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:49:00 -
Suudiler, Kaşıkçı cinayeti çözülemesin diye her türlü zorluğu çıkarmış!

20 sanığın yargılamasının halen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü anlatılan iddianamede Ahmed Abdulaziz M. Aljanobi, Halid Yahya M. Alzahrani, Muhammed İbrahim A. Alzaid ve Obaid Ghazi A. Alasaadi’nin suç delillerini yok etmek için Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye geldiği ve delillerin yok edilmesiyle Kaşıkçı’nın cesedine veya cesede ait herhangi bir ize rastlanılamadığı kaydedildi. Suudi Arabistan makamlarının da soruşturma sürecinde cinayetin çözülememesi için her türlü zorluğu çıkardığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...
Gündem

Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, çarpıcı açıklama..
Yunanistan’dan flaş hamle! FETÖ’cülere büyük operasyon
Gündem

Yunanistan’dan flaş hamle! FETÖ’cülere büyük operasyon

Yunanistan’dan Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi çarpıcı bir adım geldi. Atina polisi 15 Temmuz sanığı 5 FETÖ’cüyü operasyonla gözaltı..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay