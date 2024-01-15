Suudiler hac organizasyonunu Esed rejimine verdi!

Suudi Arabistan yönetimi, Suriyelilerin hac organizasyonlarını düzenleme sorumluluğunu yeniden Esed rejimine teslim etti.

Suudi Arabistan ile Esed rejimi arasında ilişkileri normalleştirmeye yönelik girişimler devam ediyor.

Esed rejiminin din işlerinden sorumlu Evkaf Bakanlığı, 2024 yılı için hac ve umre organizasyonunu üstlenmek için Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile anlaştı.

2011 yılında savaşın başlamasıyla birlikte hac organizasyonu Esed rejiminden alınarak muhaliflere verilmişti.

Anlaşma, Cidde'de Esed rejiminin Evkaf Bakanı Muhammed Abdussettar es Seyid ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik bin Fevzan'ın görüşmesi sonucu yapıldı.

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Taraflar, bu yılki hac ve umre faaliyetlerinin Esed rejimine bağlı Evkaf Bakanlığı'nın gözetiminde Şam'dan koordine edilmesini kararlaştırdı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada ayrıca, iki bakanlık arasındaki ortak hazırlık komitelerinin gerekli tüm lojistik prosedürleri görüşmek ve planlamak üzere toplanacağı belirtildi.

Hac organizasyonunun Esed rejimine verilmesiyle birlikte, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde veya ülke dışında sığınmacı olarak yaşayan Suriyelilerin hacca gitmesi mümkün olmayacak.

Kaynak: Mepa News