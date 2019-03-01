Suudiler duyurdu: Ladin'i vatandaşlıktan çıkardık
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.01 Mart 2019 Cuma 16:54
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettirdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal etti.
ABD başına ödül koymuştu
Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.
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