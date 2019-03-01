Suudiler duyurdu: Ladin'i vatandaşlıktan çıkardık Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Suudi Arabistan vatandaşlığını iptal ettirdiğini duyurdu. Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in vatandaşlığını iptal etti. ABD başına ödül koymuştu Hamza bin Ladin'in başına dün terör örgütü El Kaide'nin yöneticiliğini yaptığı suçlamasıyla ABD tarafından 1 milyon dolar ödül konulmuştu.

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