Suudiler, Çin'i tahttan indirdiler! Arap ülkesinde 33 milyar doları aştı: Tahtın yeni sahibi Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 2024'te 332 milyar dolarlık uluslararası tahvil ihraç ederek Çin'i geride bıraktı ve gelişmekte olan piyasalar arasında en yüksek borçlanmaya sahip ülke oldu. Bu Çin'in 12 yıllık liderliğini sona erdirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Vizyon 2030 planını desteklemek amacıyla rekor bir hızla borçlanırken Çin iç borçlanmaya odaklanarak uluslararası ihraçlarda düşük seviyelere indi.

Suudi Arabistan'ın tahvil satışları yüzde 8 artarak 33 milyar doları aştı ve bu borçlanmanın yarısından fazlası hükümet tahvilleriyle sağlandı. Krallık 21 milyar dolarlık mali açığı kapatmak ve Vizyon 2030'u hızlandırmak için toplam 37 milyar dolarlık finansman sağlamayı planlıyor.

Aynı dönemde Çin'in borçlanması 233 milyar dolar Türkiye'nin ise 17 milyar dolar oldu. Gelişen ülkelerin uluslararası tahvil satışları ise geçen yıla göre yüzde 28 artarak 291 milyar dolara ulaştı.