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Dünya Suudi yönetimi Müslümanlara savaş açan liderleri Medine'de ağırladı!
Dünya

Suudi yönetimi Müslümanlara savaş açan liderleri Medine'de ağırladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-13 16:49:00 -
Suudi yönetimi Müslümanlara savaş açan liderleri Medine'de ağırladı!

Suudi Arabistan yönetimi, Hindistan'daki iktidar partisi BJP'nin yetkililerini Medine'de konuk ederek görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan yönetimi, Hindistan'daki iktidar partisi BJP'nin yetkililerini Medine'de konuk ederek görüşme gerçekleştirdi.

Hindistan'da iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) Pazartesi günü Suudi Arabistan'a bir heyet göndererek Medine'yi ziyaret etti.

Azınlık İşleri Bakanı Smriti Irani liderliğindeki iki günlük resmi ziyaret, Müslüman olmayan bir devlet adamının Medine'de ağırlandığı nadir örneklerden biri.

Ziyaretin Mescid-i Nebevi yakınlarında gerçekleşmesi de dikkat çekti.

İrani ziyaretin amacının ikili ilişkileri güçlendirmek ve "yaklaşan Hac ziyareti için gerekli düzenlemeler hakkında bilgiler edinmek" olduğunu söyledi.
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İrani, sosyal medyada yaptığı açıklamada ziyareti "tarihi bir yolculuk" olarak nitelendirdi.

Hindistan ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda ilişkilerin güçlendiği dikkat çekiyor.

Hindistan'daki BJP yönetimi, ülkede Müslümanlara karşı baskı ve soykırım politikalarıyla gündeme geliyor.

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