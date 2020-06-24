Suudi ve BAE, Sisi’yi para vaadiyle Libya’ya sürüyor

Yakup Sarıçiçek

Sisi’nin kriz sebebiyle 1 milyar dolar para talep ettiği BAE’nin Veliaht Prensi bin Zayed ile Suud’un Prensi bin Selman, firavuna para konusunda yardım sözü verirken tek şartlarının Libya’daki Hafter milislerinin yanında savaşa girmesi olduğunu iletti. Yemen ve Suriye’de başarısız olan BAE ve Suud’un Türkiye düşmanlığı üzerinden Sisi’yi Libya’daki savaşa dahil etmeye çalışması, Kahire’nin iki ülkenin sinsi planlarına alet edildiği yorumlarını da beraberinde getirdi. Mısır’ın içinde bulunduğu ekonomik krizi kullanmak isteyen iki prens, böylece Mısır’ı zayıflatıp tamamen kendilerine bağımlı hale getirecek.