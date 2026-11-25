Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bölgesel güvenlik ve barış için sarf edilen çabaları görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında sivil altyapıları ve enerji tesislerini hedef alan eylemlerinin kınandığı görüşmede, Babulmendeb ve Hürmüz boğazlarından seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Sudan ve Lübnan'ın yanı sıra bölgesel güvenlik ve barışın sağlanması için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bölgesel istikrarı destekleyen ortak çalışmaları sürdürmenin önemi teyit edildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.