Suudi Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensi paylaştı
Suudi Prenses Rima bin Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Suudi Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.
Twitter'da prensin videosunu paylaşan Suudi Arabistanlı Prenses Rima, "En kıymetlim, Tanrı seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.