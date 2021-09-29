  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensi paylaştı
Dünya

Suudi Prenses, 15 yıldır 'uyuyan' prensi paylaştı

Suudi Prenses Rima bin Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 15:29:00 -

2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Suudi Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni.

Twitter'da prensin videosunu paylaşan Suudi Arabistanlı Prenses Rima, "En kıymetlim, Tanrı seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay