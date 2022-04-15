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Teknoloji Suudi prens Elon Musk'ı reddetti
Teknoloji

Suudi prens Elon Musk'ı reddetti

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı satın alma girişimi, şirketin en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’a takıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 07:36:00 -
Suudi prens Elon Musk'ı reddetti

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medya devinin en büyük hissedarlarından biri oldan ret cevabı geldi.

Twitter üzerinden 2015’te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter’daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2’ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk’un teklifinin yeterli olmadığını vurguladı.

Twitter’in büyük beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını ifade eden Talal, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk tarafından önerilen teklifin (54,20 $), büyüme beklentileri de göz önüne alındığında Twitter'ın gerçek değerine yaklaştığını düşünmüyorum. Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından Kingdom şirketi ve ben bu teklifi reddediyoruz."

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