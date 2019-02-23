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Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Çin ziyaretinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplar gündemdeyken Pekin yönetimine terör ve aşırıcılıkla mücadeleye destek açıklamaları dikkati çekti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:50
Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur Türkleri yorumu

Suudi Arabistan Prensi Bin Selman, Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulundu. Suudi Prens, önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü, sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

 

Müslüman Türklere yapılan zulme destek verdi

Görüşmeler çerçevesinde ikili ticari ve milyar dolarlık anlaşmalar, Suudi haberi ajansı SPA tarafından basına duyurulurken, Suudi Prens'in Sincan Uygur Bölgesi'ndeki kamplarla uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında olan Çin'e terör ve aşırılıkla mücadelede saygı ve desteğini sunması, "Suudi Arabistan Çin'de Müslümanlar için kurulan toplama kamplarını savunuyor." şeklinde yorumlandı.

Suudi Arabistan Prensi Bin Selman, gün içinde Pekin'de Çin - Suudi Arabistan Yüksek Düzeyli Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısında Başbakan Yardımcısı Han ile görüştü.

"Çin'in iç işlerine karışılmamalı"

Çin haber ajansı Şinhua, Suudi Prens'in burada "Suudi Arabistan, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını destekliyoruz. Dışarıdan Çin'in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandığını aktardı.

Toplama kamplarına saygı duyuyormuş

Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi ile Büyük Halk Salonu'nda görüşen Suudi Prens Bin Selman'ın, "Çin'in, ulusal güvenliği korumak için terörle ve aşırıcılıkla mücadele önlemleri alma hakkına saygı duyuyor ve destekliyoruz. Çin ile iş birliğini güçlendirmeye hazırız." ifadeleri dikkati çekti.

Newsweek dergisi manşet yaptı

Uluslararası toplumda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepki gören Veliaht Prens Bin Selman'ın söz konusu açıklamalarını Newsweek dergisi, "Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ı Pekin ziyaretinde Çin'in Müslümanlar için kullandığı toplama kamplarını savundu." manşetiyle okurlarına duyurdu.

Gazete ayrıca, ziyareti "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi nedeniyle Batılı ülkelerin hedefinde olan Suudi Prens Bin Selman'ın Çin ziyaretini yeni müttefikler oluşturma çabası" olarak yorumladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 07:16
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  • Alattin OvaAlattin Ova1 sa önce
    Uygurlara RTE sahip çıktı mı? Tamam anladık bu Suud hain de, ya diğerleri sütten çıkmış ak kaşşık mı?

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