Suudi muhalifler diasporada siyasi parti kurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın yurt dışındaki rejim muhalifleri demokrasi talebiyle "Ulusal Kurul" adlı bir siyasi parti kurduklarını duyurdu.

Ulusal Kurul Partisinin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, parti kurulmasıyla Suudi Arabistan Krallığı'nda yönetim için demokratik bir mekanizmanın tesisinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, parti kurmaya iten sebepler, siyasi suikastlar, artan tutuklamalar, baskı ve şiddet gibi uygulamaların yönetimin davranışı haline gelmesi olarak sıralandı.

Partinin diplomasi ve dış anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası kurumlarla iş birliği ve diplomasi yollarını tercih etme, ülkelerin egemenliğine saygı yöntemini kullanacağı vurgulandı.

"Otoritelerin kaynağının halk olduğuna inanıyoruz" denilen açıklamada, "Bunun anlamı, rüştünü ispatlamış her kişinin aday olma ve seçilmiş bir parlamenter mecliste kendisini temsil edecek kimseyi seçme hakkı vardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yasama, yürütme ve yargının anayasal ölçülere göre birbirinden ayrılması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Ulusal Kurul Partisinin kurucuları arasında Medavi er-Reşid (akademisyen), Ahmed el-Muşeyhas (Şii aktivist), Said el-Gamidi (akademisyen), Yahya Asiri (hukukçu), Abdullah el-Avde (tutuklu İslam aliminin oğlu), Ömer ez-Zehrani (aktivist) yer alıyor. Ülkeleri dışında yaşamak zorunda kalan kurucuların, İngiltere, ABD ve Kanada'da yaşadıkları biliniyor.

Gelişmeye ilişkin Suudi Arabistan makamlarınca henüz bir açıklama yapılmazken, kraliyet rejimi uygulanan ülkede siyasi partilerin kuruluşu yasak.