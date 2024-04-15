Suudi modelin 'yarışma' sözleri yine çok konuşulacak! Açıklamalarına ilişkin iddia: Yalanı ortaya çıktı! Sınırı aştı
Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'nin, Malezya'daki yarışmanın ardından Kainat Güzeli (Miss Universe) olmak için yarışacağını söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Yalan olduğu ortaya çıktı.
Bu sene bir ilke imza atan Suudi Arabistan, "Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasına model Rumy Al-Qahtani'yi gönderdi.
Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan ve tarihe geçen model Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. " notunu düştü.
Miss Universe için sinyal çaktı!
Yarışmada derece alamayan model, daha sonra 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek olan Miss Universe'ye katılacağını "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor. " sözleriyle duyurmuştu.
Sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı!
Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Miss Universe yönetimi, model Rumy Al-Qahtani'nin iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Binlerce yapılan yorumda sınırı aştı yorumları yapılırken duyan ise herkes şaştı kaldı.
Yarışmaya katılım için Suudi Arabistan’da herhangi bir seçim sürecinin yürütülmediği ve bu tür iddiaların yanıltıcı olduğu belirtildi.
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Açıklamanın nedeni bilinmiyor
Miss Universe sözcüsü, "Bayan Rumy el-Qahtani'nin adaylığını neden açıkladığını bilmiyoruz, ancak Suudi Arabistan yarışmasına katılmak istiyorsa, diğer tüm adaylarla aynı seçim sürecinden geçmek zorunda kalacak. " dedi.
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