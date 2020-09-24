Suudi Kral İsrail'in planına destek verdi
ABD yanlı bir şekilde İsrail'i destekleyip Filistin'i diz çökmüş bir şekilde masaya yanaştırma planına Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz, destek verdiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile konuşma yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
ABD'nin İsrail tarafını tutup Filistin'in elinin kolunun bağlandığı müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını desteklediğini açıklayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını açıkladı.
Hizbullah silahsızlandırılmalı
Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamadan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini açıkladı. Suudi Kral söylediği her şeyle İsrail'in yanında olduğunu açıkça ortaya koydu.