Suudi konsolosluğunda arama öncesi son temizlik!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda ilginç bir olay yaşandı.

Malzemeleri alıp içeri girdiler

Dışişleri Bakanlığı'nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı.

Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.

Arama yapılacak

Öte yandan Dışişleri kaynakları, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda akşam üstü arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.