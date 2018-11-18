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Suudi isimden flaş açıklama! 'Herkes tehdit altında'

Suudi Arabistan'ın önemli isimlerinden Şeyh Salman el-Avde'nin oğlu Abdullah Alaoudh, Kaşıkçı cinayetinden sonra herkesin tehdit altında olduğunu söyledi.

18 Kasım 2018 Pazar 18:46
Suudi isimden flaş açıklama! 'Herkes tehdit altında'

Suudi Arabistan'ın önemli dini şahsiyetlerinden Şeyh Salman el-Avde'nin oğlu Abdullah Alaoudh, Al Jazeera'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alaoudh açıklamasında, 'Kaşıkçı cinayeti ile yurt dışındaki muhaliflere 'Herkes tehdit altında' mesajı verildi.' ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman'ın 2017 yılında ''Veliaht Prens'' olmasının ardından, Şeyh Selman el-Avdah Suudi liderliğindeki Katar ablukasını desteklemeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı. Savcılar Eylül 2018'de de Avdah için idam kararı verdi.

ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nde Kıdemli Öğretim Üyesi olan Avde'nin oğlu Abdullah Alaoudh, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Prens Selman'ın veliaht olmasından sonra muhaliflerin üzerindeki baskıyı Al Jazeera'ya anlattı.

"Haydut saldırılar devam ediyor"

Alaoudh, "Selman el-Avdah aleyhindeki suçlamalar, aslında devletin farklı bir görüşe ve aynı fikirde olmayan herhangi bir kişiye nasıl zarar vereceğini temsil ediyor. Yurt dışındaki gazeteciler, ekonomistler kısaca muhalif olan, farklı görüşte olan herkes için bu ''haydut saldırlar'' devam ediyor." dedi.

Kakşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan Alaoudh, ''Bu benim babamla ya da Kaşıkçı ile başlamadı. Veliaht Prens Selman bir buçuk yıldır bunu bütün muhaliflere yapıyor. Onları susturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.'' dedi.

"Herkes tehdit altında"

Alaoudh, devletin yurt dışındaki muhaliflere ulaşmakta güçlük çektiğini düşündüğünü ancak Selman'ın muhaliflere ''Kaşıkçı cinayeti'' ile mesaj verdiğini belirtti. Alaoudh, ''Fakat şimdi, Kaşıkçı'ya olan şeyden sonra, devletin gönderdiği mesaj herkesin tehdit altında olduğudur.'' dedi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 18:46
  1. Prens Selman
  2. Cemal Kaşıkçı

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