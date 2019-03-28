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Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi saldırıyor! Türkiye ve Osmanlı'ya DEAŞ iftirası!

ABD kuklası Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'in sözde "devletine" benzetme iftirasında bulunarak haddini yine aştı.

28 Mart 2019 Perşembe 02:28
Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi saldırıyor! Türkiye ve Osmanlı'ya DEAŞ iftirası!

Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iftiralar şöyle sıralandı:

Alçak iftira: "DEAŞ'ın birinci devleti Osmanlı'ydı"

"Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi."

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu.

Osman Gazi'nin adını değiştirdi

Osmanlı Devleti'nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da "Utman" olarak tanıtmaya çalıştı.

Osmanlı'nın Haçlılarla savaşını çarpıttı

Osmanlı Cihan Devleti ve Hanedanı'na çeşitli iftiralarda bulunmak için İslam karşıtı çok sayıda Avrupalı tarihçiden aktarma yapılan makalede, Türk milletlerinin İslam'ı gerçek anlamda benimsemediklerini ve eski putperest inançlarının kalıntılarıyla karışık bir inançla tarihlerini sürdürdükleri yalanına yer verildi.

Bunun da ötesine gidilerek Osmanlı Devleti'nin toplumlarda oluşturduğu kutuplaşmaların İslam dinini olumsuz etkilediği iftirasında bulunan makalede, Osmanlı'nın Balkanlardaki savaşlarının İslam'ı yaymak için değil, ganimetleri elde etmek amacıyla yapıldığı şeklinde iftiralarda bulunuldu.

Kudüs'e dilini yutan gazete, tepki gösteren Türkiye'yi hedef alıyor

Uzun süredir Türkiye'ye karşı asparagas haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına 2017 yılında tepki gösteren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarla dolu haberler yapmaya hız vermişti.

"Türkiye'ye intikal etti" yalanı

Son günlerdeki ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına karşı tepkilerin yoğunlaşmasıyla birlikte yeniden harekete geçen Ukaz, dün ABD merkezli bir gazeteye dayandırarak verdiği haberde terör örgütü DEAŞ'ın para ve altınlarının Türkiye'ye intikal ettiği iftirasıyla algı oluşturmaya çalıştı.

Önceki yıl terör örgütü PKK'lı bir teröristle yaptığı uzun röportajı yayımlayarak skandal ifadeler kullanan Suudi Arabistan'ın yarı resmi gazetesi Ukaz, Türkiye ve Osmanlı Cihan Devleti aleyhindeki iftiralarla dolu makalelerin devamının geleceğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 02:28
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