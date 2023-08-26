Suudi din adamının kardeşine idam cezası onandı!

Suudi Arabistan'da bir mahkeme, din adamı Said el Gamidi'nin kardeşi Muhammed el Gamidi'yi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle idam cezasına çarptırdı.

Muhammed el Gamidi'ye verilen cezayı, kardeşi olan din adamı Said el Gamidi sosyal medya üzerinden duyurdu. Said el Gamidi, Riyad Özel Yetkili Ceza Mahkemesi'nin kardeşi Muhammed el Gamidi'ye idama mahkum ettiğini ifade etti.

Karara gerekçe olarak El Gamidi'nin sosyal medya paylaşımları ve tutuklu bulunan Suudi din adamlarını savunması gösterildi.

Said el Gamidi, mahkemenin, kardeşinin kronik nörolojik hastalıklarına ilişkin tıbbi raporları görmezden gelerek idam cezasını onadığını belirtti.

Suudi Arabistan'daki baskılardan kaçarak İngiltere'ye yerleşen Said el Gamidi, Suudi Arabistan yönetiminin kendisini geri getirmeye yönelik girişimlerini reddettiği için kendi kardeşinin cezalandırıldığını savundu.

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Emekli bir öğretmen olan Muhammed el Gamidi, 9 takipçisi bulunan X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Suudi Arabistan'daki yolsuzluğu ve insan hakları ihlallerini eleştirmiş ve tutuklu Suudi din adamları Avad el Karni, Selman el Avde, Ali el Ömeri, Sefer el Havali'yi savunmuştu.

Haziran 2022 tarihinde gözaltına alınan Muhammed el Gamidi'nin hakkındaki idam cezasının Temmuz 2023'te onandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News