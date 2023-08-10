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Dünya Suudi devleti ile İsrail normalleşme konusunda anlaştı!
Dünya

Suudi devleti ile İsrail normalleşme konusunda anlaştı!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 11:04:00 -
Suudi devleti ile İsrail normalleşme konusunda anlaştı!

Suudi Arabistan ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Suudi Arabistan ve İsrail arasında ABD'nin ara buluculuğuyla devam eden görüşmeler neticesinde normalleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre taraflar, şartlara dair genel esaslar konusunda mutabık kaldı.

Bu kapsamda İsrail'in Filistinlilere tavizler ve çeşitli haklar tanıması, bunun karşılığında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan ise karşılık olarak ABD'den güvenlik garantileri ve sivil amaçlı nükleer program geliştirilmesi hususunda yardım alacak.

Suudi Arabistan ayrıca Çin ile ilişkilerini de sınırlayacak.

Taraflar arasında normalleşmeye yönelik girişimler bir süredir devam ediyordu.
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Uzlaşıya dair iddialar konusunda taraflar henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

aynen böyle

Ulan fellah bu siyonist katilin güvenilecek bir yanı varmı hiçmi kuranı okuyup hiçmi tarihsel dönemlerde bu yahudinin yaptıklarını bilmezsin bunlara gönderilen 72 peygamberi bile katleden yada zulüm eden Allahın lanet ettiği bir kavim peygamberlerine ihanet edenler bu zamanda insanlığa ne zalimlikler yapar yapıyorda

Şeyh Şamil

Suudi müşrik şer yapıyı kuran da israili kuran da aynı sistem olduğuna göre şaşılacsk bir şey yok. Her gün Müslümsnlar katl edilirken, Kudüs kefere yahudinin işgalindeyken neyin normalleşmesi? Aklınızı mı yediniz?
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