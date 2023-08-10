Suudi devleti ile İsrail normalleşme konusunda anlaştı!

Suudi Arabistan ve İsrail arasında ABD'nin ara buluculuğuyla devam eden görüşmeler neticesinde normalleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre taraflar, şartlara dair genel esaslar konusunda mutabık kaldı.

Bu kapsamda İsrail'in Filistinlilere tavizler ve çeşitli haklar tanıması, bunun karşılığında ise Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması kararlaştırıldı. Suudi Arabistan ise karşılık olarak ABD'den güvenlik garantileri ve sivil amaçlı nükleer program geliştirilmesi hususunda yardım alacak.

Suudi Arabistan ayrıca Çin ile ilişkilerini de sınırlayacak.

Taraflar arasında normalleşmeye yönelik girişimler bir süredir devam ediyordu.

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Uzlaşıya dair iddialar konusunda taraflar henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Mepa News