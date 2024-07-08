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Aktüel Suudi devine Türk CEO olacak! Altın, gümüş, çinko ve bakır üretiyor! Araplar Türkiye'ye resmen ilan ettiler
Aktüel

Suudi devine Türk CEO olacak! Altın, gümüş, çinko ve bakır üretiyor! Araplar Türkiye'ye resmen ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:42:00 - 2024-07-08 23:04:53
Suudi devine Türk CEO olacak! Altın, gümüş, çinko ve bakır üretiyor! Araplar Türkiye'ye resmen ilan ettiler

Suudi Arabistan'dan çok ama çok konuşulacak teklif! Türkiye ile Suudi Arabistan'da son yıllarda yaşanan gerilim, Ankara-Riyad arasındaki olumlu gelişme­lerle eski günlerine geri döndü. Suudi Arabistan kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer Türkiye'ye duyurdu

Türkiye ile Suudi Arabis­tan’da son yıllarda yaşa­nan gerilim, Ankara-Ri­yad arasındaki olumlu gelişme­lerle eski günlerine geri döndü. İki ülke arasındaki ticari hacim geçmiş dönemlerdeki 5 milyar dolarlık seviyesini aşarak 2023 yılında 6,8 milyar dolara geldi.

Özellikle NEOM adı verilen tril­yon dolarlık yapay şehir projesini hayata geçirmeye başlayan Suu­di Arabistan, Türk şirketleri için yeni fırsatlar yarattı. Mobilya­dan gıdaya kadar çeşitli alanlar­da Türk şirketleri, yerinde üre­tim için Suudi Arabistan’a yönel­di, firma aldı, ortaklık kurdu.

Bu şirketler arasında en fazla dik­kat çekenlerden biri de Eczacı­başı Grubu’ydu. Esan Eczacıbaşı adıyla madencilik ve yeraltı kay­naklarına yönelik faaliyet göste­ren Eczacıbaşı, hatırlayacağınız üzere geçen yıl Suudi madenci­lik devi AMAK ile bir anlaşma yapmış, ortak bir şirket kurmuş­tu. Ortadoğu’nun en büyük ma­dencilik şirketlerinden biri olan AMAK hisselerinin işlem gördü­ğü Suudi Borsası Tadawul’a açık­lama yaparak, bu iş birliğini du­yurmuştu.

AMAK (Almasane Alkobra Mining) yaptığı açıkla­mada Esan Eczacıbaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Mining Co. Suudi Arabistan’da endüstriyel madencilik alanında 1 milyon Suudi riyali (267 bin do­lar) sermayeli bir ortaklık kurma konusunda niyet mektubu im­zalamış, ortaklığın yüzde 45’şer payı Esan Eczacıbaşı ve Amak’a; geri kalan yüzde 10’u ise Arab Mining’e ait olmuştu. Ortaklık; kuvars, feldispat, silis kumları ve çeşitli kil minerallerine yönelik operasyonları kapsayacak.

Sanayide ilk yönetici oldu

Eczacıbaşı’nın ortaklık kurdu­ğu Suudi şirketin Türk iş birliği bununla da sınırlı değil. Şimdi­lerde Suudi AMAK, yönetim de­ğişimi başlattı ve CEO’luk göre­vini Türk’e emanet etme kararı aldı. AMAK, Christopher Gerard Warwick’in yerine Nihat Soyer’i atadı. Böylece ilk kez Suudi bir ağır sanayi şirketi kaptan köş­künde dümeni Türk bir yönetici­ye emanet etmiş oldu. Dedeman, Ciner, Cengiz Holding gibi şir­ketlerin madencilik iştiraklerin­de 30 yıllık deneyimi olan Soyer, Arnavutluk, Kırgızistan ve Suudi Arabistan’da hem açık ocak hem de yer altı madenleri projelerin­de yer aldı.
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Altın, gümüş, çinko ve bakır üretiyor

Kerim ÜLKER'in yazısında; Avustralya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü, Suudi Mü­hendisler Konseyi (SCE) üyesi olan Soyer, 2018 yılından bu ya­na AMAK’ta çalışıyor bilgisi verildi. Geçmi­şi 1967 yılına dayanan AMAK, altından çinkoya çeşitli ma­denlerde faaliyet gösteriyor. AMAK’ın Masane Madeni ve Guyan açık ocağı, yılda 25 bin ons altın üretim kapasitesine sahip. Suudi devinin sahip oldu­ğu maden ocaklarında 105 bin 600 ons gümüş, 42 bin ton çin­ko, 22 bin ton bakır üretim ka­pasitesine sahip. Türk CEO Ni­hat Soyer’in bu ölçüde büyük bir şirkette yönetime geçmesi, hem Türk şirketleri hem de pro­fesyonelleri açısından oldukça olumlu bir gelişme...

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