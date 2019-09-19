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Suudi Büyükelçiden Cemal Kaşıkçı itirafı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bandar Al Suud, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin ülkeleri adın bir 'leke' olduğunu belirtti.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Suudi Büyükelçiden Cemal Kaşıkçı itirafı

Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bandar Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan için bir “leke” olduğunu söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Al Suud, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, “Yaklaşık bir yıl önce İstanbul’da yaşananlar Suudi Arabistan üzerinde, kültürümüz, halkımız ve hükümetimiz üzerinde bir leke.” ifadesini kullandı.

"Keşke olmamış olsaydı"

Büyükelçi Al Suud, cinayetle ilişkin “Keşke olmamış olsaydı.” yorumunu yaptı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan,Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Selman'ın da soruşturulması için güvenilir kanıtlara işaret edilmişti

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:35
  1. Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bandar Al Suud
  2. gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. Suudi Arabistan
  4. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC
  5. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
  6. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  9. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
  10. kriminal soruşturma

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