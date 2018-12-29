Suudi Büyükelçiden 'bakanlık değişimi' açıklaması

Suudi Arabistan’ın Ankara’daki büyükelçisi Velid b. Abdülkerim el-Harici, “Daily Sabah”a vermiş olduğu söyleşide, Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın Kraliyet makamından ayrıldığını ve “her bir kurumun doğal olarak diğerinden farklı olduğu dikkate alındığında” Kraliyet makamının, Suud Kralının ve prensinin yönetimi altında kalacağını ilave etti.

Büyükelçi, uzun yıllar boyunca güncellenmemiş organları nedeniyle bakanlıkta geliştirmelerin yapılması için “yeni görevlerini ihdas edilmesi” gerekliliğine vurgu yaptı.

Dr. İbrahim el-Asaf bu görevi üstlenecek olup Sayın Adil el-Cübeyr, diplomatik misyonları üstlenmek ve çeşitli uluslararası etkinliklerde Bakanlığı temsil etmek üzere Dışişleri ile ilgili Devlet Bakanı olarak atandığını açıkladı.

Bu açıklamalara ilave olarak büyükelçi el-Harici, alanlarındaki eksikliklerin tamamlanması ve geliştirilmesi için Suudi Uzay Ajansı, Yerel İçerik Otoritesi ve Kamu İhalesi Kurumu, Sergi ve Konferanslar Genel Organizasyon Kurumu’ndan oluşan üç yeni heyetin oluşturulduğunu söyledi.